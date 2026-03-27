Французький форвард особисто повідомив президенту клубу, що більше не довіряє медичному штабу мадридців та планує лікуватися у власних фахівців.

Між зірковим форвардом Реала Кіліаном Мбаппе та президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом відбулася телефонна розмова.

Як інформує джерело, французький нападник заявив функкціонеру, що не проходитиме лікування у лікарів Королівського клубу. Ця бесіда відбулася на початку березня. Причиною такого радикального рішення стала втрата довіри до медичного департаменту "вершкових". Раніше у пресі повідомлялося, що лікарі мадридського гранда обстежили не те коліно (праве замість травмованого лівого), через що гравець змушений був грати з болем протягом грудня та січня.

Мбаппе вже почав співпрацю з Крістофом Бодо, колишнім головним лікарем ПСЖ, який зараз працює зі збірною Марокко. Саме Бодо допоміг Кіліану встановити точний діагноз та розробити ефективний план відновлення.

У поточному сезоні-2025/26 27-річний форвард провів 24 зустрічі в Ла Лізі, відзначившись 23 голами та чотирма асистами. Загалом у всіх турнірах на рахунку француза вже 38 забитих м'ячів у 35 матчах.