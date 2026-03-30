Німець вже домовився з "вершковими".

Колишній головний тренер Ліверпуля та Боруссії Д Юрген Клопп найближчого літа очолить мадридський Реал. Про це повідомляє французький журналіст Франсуа Галлардо.

За інформацією джерела, рішення було ухвалено ще у грудні і контракт вже підписано. При цьому не має значення, чи виграє нинішній наставник команди Альваро Арбелоа будь-які трофеї.

Наразі Клопп працює керівником спортивного відділу концерна Red Bull, який відповідає за футбольний напрямок.