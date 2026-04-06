Іспанія

Форвард розповів про складнощі в порозумінні з тренером.

Мадридський Реал за ходом поточного сезону відправив у відставку іспанського головного тренера Хабі Алонсо через незадовільні результати й погану атмосферу в роздягальні.

Одним із гравців, який не знайшов порозуміння з керманичем, був бразильський нападник Вінісіус Жуніор, який у останньому інтерв’ю прокоментував цей складний особистий момент.

"У кожного тренера є свої думки і, можливо, ми не дуже добре порозумілись з Алонсо в певних моментах.

Це був важкий період сезону, бо я грав лише по кілька хвилин у матчах. Але я багато чого навчився за цей час, поміркував над певними речами, і зараз я точно став кращим гравцем, аніж був до цього", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що нещодавно Хабі Алонсо відмовився від посади на чолі клубу з французької Ліги 1.