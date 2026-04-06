Ліга чемпіонів 2025/26 набирає обертів! Один з фаворитів вже покинув поточний розіграш турніру, а сітка здебільшого обіцяє дуже цікаві протистояння. Розповідаємо, як букмекерські компанії оцінюють шанси команд на перемогу.

Експерти вважають Арсенал головним претендентом на титул. На успіх команди Мікеля Артети пропонується коефіцієнт 3.25-3.5. Зазначимо, що "каноніри" ніколи у своїй історії не вигравали цей турнір. Також високо оцінюються шанси Баварії: котирування на потенційний титул для Мюнхена знаходяться на рівні 4.0-4.5.

Замикає трійку Барселона. На перемогу "синьо-гранатових" пропонується показник 5.25-6.0.

Також високо оцінюється можливість того, що переможе чинний чемпіон Парі Сен-Жермен. Якщо ви вірите в те, що команда Луїса Енріке захистить титул, то можете примножити свою ставку у 6.0-7.0 раза.

Коефіцієнти на перемогу інших команд:

Реал — 7.0-9.0

Ліверпуль — 9.5-10.0

Атлетіко — 15.0-21.0

Спортінг Л — 41.0-81.0

