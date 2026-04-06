Нападник Барселони Рафінья Діас повернувся з Бразилії до розташування клубу. Про це повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, футболіст, який отримав травму підколінного сухожилля у товариському матчі проти Франції, продовжуватиме реабілітацію під наглядом клубних медиків.

Стверджується, що головне завдання Рафіньї — встигнути відновитися до битви з мадридським Реалом, яка запланована на 10 травня. Орієнтовний термін відновлення складає близько п'яти тижнів, що виключає його участь у більшості квітневих поєдинків.

У нинішньому сезоні-2025/26 29-річний Рафінья демонструє вражаючу результативність: він з'явився на полі у 31 матчі в усіх турнірах, забив 19 м'ячів і став автором восьми результативних передач.

Найближчий матч Барселона проведе вже цієї середи, 8 квітня, проти мадридського Атлетіко в межах першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Початок гри на Камп Ноу — о 22:00.

