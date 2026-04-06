Центральний захисник Інтера сподівається змінити клубну прописку вже влітку, закликаючи каталонців прискорити переговори.

Захисник Інтера Алессандро Бастоні сподівається перебратися до Барселони. Каталонський клуб уже обговорює умови співпраці з італійцем, вважаючи ситуацію "під контролем", хоча деякі пункти контракту досі не узгоджені.

Як повідомляє Mundo Deportivo, сам Бастоні наполягає на тому, щоб угоду закрили та оформили якнайшвидше. 26-річний футболіст упевнений, що "блаугранас" варто діяти без зволікань: що швидше пройдуть переговори з "нерадзуррі", то дешевше обійдеться трансфер. Бастоні прагне змінити чемпіонат на тлі критики з боку італійських вболівальників після вильоту збірної Італії з кваліфікації до ЧС-2026.

Наразі Барселона готова заплатити за захисника близько 55-60 млн євро. Проте Інтер, з яким у гравця діє контракт до 2028 року, налаштований виручити за свого лідера не менше 70-80 млн євро. Головний тренер каталонців Гансі Флік бачить у Бастоні пріоритетну ціль для зміцнення оборони, але для здійснення такого масштабного трансферу клубу, ймовірно, доведеться продати когось із нинішніх гравців.

Раніше повідомлялося, що Інтер відхилив першу пропозицію Барселони щодо Бастоні.