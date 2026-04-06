Іспанія

Хавбек мадридського Реала Едуардо Камавінга, найімовірніше, залишить клуб у міжсезоння. "Вершкові" більше не вважають француза недоторканним — його готові продати прийдешнім літом, якщо надійде гідна пропозиція.

Сам футболіст уже вивчає різні варіанти продовження кар'єри, повідомляє Marca. Найбільш імовірним сценарієм називається перехід 23-річного півзахисника до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги. Попри те, що Едуардо добре інтегрований у роздягальню мадридців, експерти зазначають, що він не зміг зробити очікуваного кроку вперед після завершення ери Луки Модрича та Тоні Крооса.

Ринкова вартість Камавінги оцінюється експертами Transfermarkt у 50 млн євро, хоча Реал розраховує виручити за гравця значно більшу суму.

У поточному сезоні-2025/26 гравець узяв участь у 35 матчах Реала в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та одну результативну передачу. Вже 10 квітня Реал прийматиме Жирону на Сантьяго Бернабеу в межах Ла Ліги. Початок зустрічі — о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид близький до продовження контракту з Рюдігером.