Півзахисник Роми прокоментував поразку від Інтера.

Рома напередодні поступилась міланському Інтеру в гостьовій грі тридцять першого туру італійської Серії A.

Після завершення гри півзахисник "вовків" Лоренцо Пеллегріні прокоментував виступ власної команди.

"Ми вийшли на поле і одразу пропустили гол. Після цього ми всіма силами намагались переломити хід гри і нам це навіть удалось зробити, адже в підсумку ми зрівняли рахунок.

Але потім вони завдяки цьому удару Чалханоглу з великої відстані знову забили гол безпосередньо перед закінченням першого тайму. Потім ми знову вийшли на поле, і пропустили ще один гол. А потім — ще один, на чому гру було завершено.

Ніколи не було легко реагувати на всі ці епізоди, коли ти відчуваєш, що досить добре повернувся до гри, що можеш завдати шкоди, що можеш керувати грою, як це було для мене в першому таймі. А потім, зрештою, пропускати голи подібним чином не допомагає.

Я, чесно кажучи, не думаю, що гол, пропущений на 90+3 хвилині матчу, може поставити під сумнів те, що є, скажімо, відданість, зосередженість, бажання вигравати матчі. Звичайно, це нас розлютило, бо, окрім двох втрачених очок, на мою думку, це трохи знівелювало чудовий матч.

Так само, як це сталось із двома матчами проти Мілана, чи не так? У яких ми грали дуже добре, а потім, зрештою, мало що здобули. І це для нас прикро, бо, у будь-якому разі, чого цій команді ніколи не бракує, так це бажання грати у футбол, бажання віддавати все, що є, але іноді цього недостатньо.

Просто ми стикаємось із труднощами, пов'язаними, насамперед, із окремими епізодами, які зараз нам не допомагають, і тому нам усім разом треба знову брати себе в руки та спробувати пережити ці епізоди", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Рома прийматиме Пізу.