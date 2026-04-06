Нападник Наполі потрапив у сферу інтересів каталонського клубу завдяки результативній грі в Італії, хоча його трансферні права досі належать Манчестер Юнайтед.

Центральний нападник Наполі Расмус Гойлунн може продовжити кар'єру в Барселоні. Як повідомляє Barça Universal, "синьо-гранатові" пильно стежать за 23-річним данцем, який проводить успішний сезон в Італії.

Зазначається, що наразі Гойлунн не входить до списку пріоритетних трансферних цілей Барселони, проте його поточна форма вражає каталонців, особливо з огляду на молодий вік та антропометричні дані. Поточний сезон-2025/26 Расмус проводить за Наполі на правах оренди. Його контракт належить Манчестер Юнайтед, однак після завершення кампанії форвард із великою часткою ймовірності перебереться до Неаполя на постійній основі — італійський клуб має намір активувати опцію викупу.

У складі "партенопейців" Гойлунн зіграв у 37 матчах в усіх турнірах, забив 14 голів та оформив чотири асисти.

Ринкова вартість нападника оцінюється порталом Transfermarkt у 65 млн євро.