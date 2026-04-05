Іспанія

Результат матчу вирішив гол Віньяса в першому таймі.

Новий тренер Севільї Луїс Гарсія зазнав поразки в дебюті – 0:1 у гостях проти Ов’єдо. Команда тепер всього за два очки від зони вильоту.

Гол вирішив кутовий: Феде Віньяс головою пробив у порожні ворота. Через шість хвилин Ніанзу отримав червону картку, що остаточно ускладнило ситуацію для Севільї.

Після перерви команда Гарсії намагалася атакувати, але Ов’єдо контролювало м’яч і не дало створити багато шансів. Під кінець матчу Сасорла та Відаль мали нагоди, але рахунок залишився 1:0.

Реал Ов`єдо — Севілья 1:0

Гол: Віньяс, 32

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Баї, Кальво, Лопес (Альхассан, 85) — Сібо (Коломбатто, 59), Фонсека — Чайра, Рейна (Касорла, 72), Фернандес (Ассан, 72) — Віньяс (Борбас, 59)

Севілья: Влаходімос — Кармона (Кастрін, 46), Ньянзу, Салас, Осо (Суасо, 73) — Менді, Гудель, Соу (Буено, 46) — Санчес, Адамс, Варгас (Еджуке, 80)

Попередження: Віньяс, Лопес, Фернандес, Баї, Чайра — Кармона, Салас, Буено

Вилучення: Ньянзу, 38