Нападник Реала продемонстрував наслідки жорсткого зіткнення.

Французький нападник шокував футбольну спільноту, показавши наслідки серйозного пошкодження обличчя, яке він отримав під час гри Реал Мадрид — Жирона. Поєдинок, що завершився нічиєю, виявився вкрай невдалим для королівського клубу не лише через втрату очок, а й через стан здоров'я їхнього ключового гравця.

Після фінального свистка Мбаппе поділився кадрами, на яких видно глибоку рану, що потребувала накладання кількох швів. Інцидент стався під час одного з ігрових епізодів у штрафному суперника. Захисник каталонців відмахнувся по обличчю Кіліана.

Нічия з Жироною стала ще одним болючим ударом по амбіціях мадридців у чемпіонських перегонах. Після матчу гравець продемонстрував у соціальних мережах бойові шрами. Нещодавно стало відомо, що ця травма не завадить Кіліану взяти участь у наступних матчах.