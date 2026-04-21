Тренер Атлетіко закликав команду рухатися далі та зосередитися на матчі проти Ельче.

Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне провів пресконференцію напередодні матчу проти Ельче, прокоментувавши емоційний стан команди після поразки у фіналі Кубка Іспанії та ситуацію з травмованими гравцями.

Аргентинський фахівець наголосив, що команда має прийняти невдачу та зосередитися на майбутніх матчах:

"Перше, що потрібно зробити — це прийняти поразку. В житті важливо робити висновки та рухатися далі", — зазначив Сімеоне.

Тренер також прокоментував кадрову ситуацію в команді. За його словами, низка гравців має пошкодження, і їхня участь у найближчому матчі залишається під питанням. Зокрема, мова йде про Олександра Сорлота та інших футболістів основи.

Окремо Сімеоне підкреслив важливість психологічного відновлення після невдалого результату у Кубку:

"Ми повинні знову зосередитися на роботі. Ми не жертви — ми команда, яка має продовжувати рухатися вперед", — додав наставник.

Також тренер відзначив, що Ліга чемпіонів залишається важливою ціллю сезону, але до неї команда має підходити крок за кроком.

Матч проти Ельче стане для Атлетіко першим після кубкової невдачі та може відіграти ключову роль у завершенні сезону в іспанській Ла Лізі, де наразі команда йде четвертою.