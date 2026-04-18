Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубка Іспанії, у якому зіграють мадридський Атлетіко та баскський Реал Сосьєдад.

Мадридський Атлетіко та баскський Реал Сосьєдад розіграють Кубок Іспанії на Естадіо де Ла Картуха в Севільї.

Дієго Сімеоне, після поразки від каталонської Барселони (1:2), використав із перших хвилин Пубіля в центрі захисту.

Пеллегріно Матараццо, на тлі нічиєї в дербі проти Алавеса (3:3), залучив до стартового складу Марерро в рамці воріт, тоді як Йон Мартін зіграє в центрі захисту, а Гедеш та Оярсабаль розташуються в атаці.

Атлетіко: Муссо — Моліна, Ле Норман, Пубіль, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн, Альварес.

Запасні: Облак, Ленгле, Боньяр, Мендоса, Кардосо, Барріос, Баена, Альмада, Варгас, Гонсалес, Серлот.



Реал Сосьєдад: Марерро — Арамбуру, Чалета-Цар, Й. Мартін, Гомес — Турр’єнтес, Солер, Сучич — Гедеш, Оярсабаль, Барренечеа.

Запасні: Реміро, Муньйос, Горрочатегі, Елустондо, Оскарссон, Еррера, Кубо, П. Марін, Веслі, Мендес, Бейтіа.

Гра Атлетіко — Реал Сосьєдад почнеться о 22:00 за київським часом.