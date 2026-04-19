Атлетіко — Реал Сосьєдад 2:2 (3:4 — пен.)
Голи: Лукман, 19, Альварес, 83 — Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1

Атлетіко: Муссо — Моліна (Кардосо, 78), Ле Норман, Пубіль, Руджері (Гонсалес, 62) — Сімеоне (Баена, 70), Льоренте (Ленгле, 99), Коке, Лукман (Серлот, 62) — Грізманн (Альмада, 70), Альварес.

Реал Сосьєдад: Марерро — Арамбуру (Елустондо, 113), Чалета-Цар, Й. Мартін, Гомес — Турр’єнтес (Горрочатегі, 68), Солер, Сучич — Гедеш (Муньйос, 78), Оярсабаль (Оскарссон, 78), Барренечеа (Марін, 68).

Попередження: Ле Норман, Муссо — Оярсабаль, Горрочатегі, Елустондо   