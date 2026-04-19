У фінальній грі в Севільї на Естадіо де Ла Картуха команда Пеллегріно Матараццо обіграла в серії пенальті мадридський Атлетіко.
Атлетіко — Реал Сосьєдад, Getty Images
19 квітня 2026, 00:55
Атлетіко — Реал Сосьєдад 2:2 (3:4 — пен.)
Голи: Лукман, 19, Альварес, 83 — Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1
Атлетіко: Муссо — Моліна (Кардосо, 78), Ле Норман, Пубіль, Руджері (Гонсалес, 62) — Сімеоне (Баена, 70), Льоренте (Ленгле, 99), Коке, Лукман (Серлот, 62) — Грізманн (Альмада, 70), Альварес.
Реал Сосьєдад: Марерро — Арамбуру (Елустондо, 113), Чалета-Цар, Й. Мартін, Гомес — Турр’єнтес (Горрочатегі, 68), Солер, Сучич — Гедеш (Муньйос, 78), Оярсабаль (Оскарссон, 78), Барренечеа (Марін, 68).
Попередження: Ле Норман, Муссо — Оярсабаль, Горрочатегі, Елустондо