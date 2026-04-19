Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з Реал Сосьєдад.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдад у серії післяматчевих пенальті.

"Спочатку хочу привітати суперника. Ми добре відреагували на перший гол, потім тримали низький темп. Далі був перервa, ми поговорили й змінили хід гри, почали грати так, як потрібно було. Могли забити третій м’яч. У додатковий час у нас був момент у кожної зі сторін: удар у стійку від Хуліана та сейв Муссо.

Ми дуже добре змагалися, але, на жаль, у серії пенальті удача була на їхньому боці. Вітаю їх. Я пов’язую брак свіжості з тим, що ми не увійшли добре в матч, але після 15 хвилини додали в інтенсивності та агресії. Потім знову впали, програвали єдиноборства. У другому таймі вже грали краще.

Вболівальникам потрібні перемоги, а не повідомлення", — наводить слова Сімеоне Marca.

