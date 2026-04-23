Іспанія

Мадридський клуб святкує перемогу в El Classico для бідних.

Райо Вальєкано дотиснув Еспаньйол (1:0)

Протягом матчу команди мали безліч гольових моментів, аби відкрити рахунок, але феноменальна гра голкіперів Дмитровича та Карденаса зберігала нулі на табло. У середині другої 45-хвилинки гості заробили право на пенальті. До позначки підійшов Кабрера, але капітан не зміг переграти воротаря.

Спрацювала крилата фраза: "не забиваєш ти — забивають тобі". Під завісу поєдинку Камельйо отримав мʼяч на чужій половині поля, обіграв захисника, увійшов до штрафного та пробив поміж ніг голкіперу. Для нападника це перший мʼяч у Ла Лізі за 15 місяців!

Це взяття воріт стало вирішальним: Райо святкує мінімальну перемогу, яка дозволила обійти каталонців у турнірній таблиці. Наразі команда Іньїго Переса посідає 11-те місце, маючи у своєму активі порівну очок з Еспаньйолом, але випереджаючи папуг за правилом особистих зустрічей.

Райо Вальєкано - Еспаньйол 1:0

Гол: Камельйо, 87

Райо Вальєкано: Карденас — Раціу, Сісс, Вертрауд (Мумін, 82), Чаваррія — Паласон, Валентін (Гумбау, 76), Діас (Камельйо, 82) — де Фрутос, Алемао (Лопес, 76), Еспіно (Ахомаш, 58)

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро (Рідель, 78), Кабрера, Ромеро — Мілья (Рубіо, 90), Еспосіто, Лосано (Пікель, 46), Долан — Гарсія, Фернандес (Терратс, 67)

Попередження: Баталья, Сісс — Мілья, Лосано, Нгонге