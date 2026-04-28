Каталонський клуб відмовляється платити 30 мільйонів євро за повноцінний викуп форварда, проте сподівається домовитися про ще одну орендну угоду.

Барселона відкрила переговори з Манчестер Юнайтед з метою залишити Маркуса Рашфорда в команді на другий орендний термін поспіль. Попри попередні чутки про те, що англієць влітку покине Іспанію, головний тренер каталонців Гансі Флік особисто схвалив подальше перебування нападника в клубі.

Через фінансові труднощі блаугранас не планують активувати опцію викупу гравця за 30 мільйонів євро, яка була прописана в оригінальній угоді. Натомість керівництво клубу наполягає на новій тимчасовій угоді.

Як зазначає Флоріан Плеттенберг, якщо манкуніанці наполягатимуть виключно на повноцінному продажі, Барселона проситиме суттєвого зниження ціни. Гансі Флік високо оцінює тактичну гнучкість та фізичні дані Рашфорда, вважаючи його важливою частиною ротації.

Незважаючи на нестабільне місце в стартовому складі навесні, статистика 28-річного англійця залишається переконливою: 13 голів та 13 результативних передач у 45 матчах цього сезону. Сам футболіст також виявляє бажання залишитися в Каталонії, а не повертатися до АПЛ.

Наразі сторони шукають компроміс, який задовольнив би потребу манкуніанців у капіталі та вписався б у жорсткі фінансові ліміти Барселони. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено до офіційного відкриття літнього трансферного вікна.