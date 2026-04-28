Іспанія

Переговори щодо призначення вже тривають.

Реал Мадрид розглядає варіант із поверненням Жозе Моурінью, який нині очолює Бенфіку, на посаду головного тренера команди.

За інформацією джерел, 62-річний фахівець є одним із головних кандидатів на пост наставника “вершкових” у наступному сезоні. Переговори щодо можливого призначення особисто веде президент клубу Флорентіно Перес. Повідомляється, що клаусула на дострокове розірвання контракту Моурінью з Бенфіки становить близько 3 мільйонів євро.

🚨 Jose Mourinho preferred candidate of Florentino Perez to become next Real Madrid head coach. Support not universal inside #RMFC but president driving process so 63yo strong contender. ~€3m break clause in Benfica deal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/7FqeSOBh68 — David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2026

Раніше також повідомлялося про інтерес до посади головного тренера Реал Мадрид з боку низки топфахівців, зокрема називалися: Юрґен Клопп, Унаї Емері, Маурісіо Почеттіно, Дідьє Дешам та Ліонель Скалоні.

Жозе Моурінью вже працював у Реалі раніше — з 2010 по 2013 рік, вигравши з командою низку національних трофеїв.

Наразі “вершкові” посідають друге місце в Ла Ліги, поступаючись Барселоні на 11 очок. У наступному турі команда Альваро Арбелоа 3 травня зіграє проти Еспаньйола.