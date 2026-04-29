Команда Мікеля Артети приїхала до Мадриду за сприятливим результатом перед домашнім матчем, і таки його здобула.
Атлетіко — Арсенал, Getty Images
29 квітня 2026, 23:59
Атлетіко — Арсенал 1:1
Голи: Альварес, 56 (пен.) — Йокерес, 44 (пен.)
Атлетіко: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Ле Норман, 46), Коке, Кардосо (Моліна, 88), Лукман — Грізманн, Альварес (Баена, 77).
Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 86), Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Езе, 58), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 68), Йокерес (Жезус, 69), Мартінеллі (Троссар, 68).
Попередження: Ганцко