Атлетіко — Арсенал 1:1
Голи: Альварес, 56 (пен.) — Йокерес, 44 (пен.)

Атлетіко: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Ле Норман, 46), Коке, Кардосо (Моліна, 88), Лукман — Грізманн, Альварес (Баена, 77).

Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 86), Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Езе, 58), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 68), Йокерес (Жезус, 69), Мартінеллі (Троссар, 68).

Попередження: Ганцко