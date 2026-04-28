Іспанія

Бразильський центрбек найближчим часом розпочне процес відновлення.

Центральний захисник Реала Мадрид Едер Мілітао успішно переніс операцію після серйозної травми. Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

За офіційною інформацією клубу, бразильцю провели хірургічне втручання через розрив проксимального сухожилля двоголового м’яза стегна лівої ноги. Операцію виконав лікар Лассе Лемпайнен під контролем медичної служби мадридської команди.

У Реалі зазначили, що найближчими днями футболіст розпочне процес реабілітації. Терміни його повернення на поле наразі не уточнюються. Повідомлялося, що він пропустить чемпіонат світу-2026, що пройде влітку.

Для 28-річного гравця це вже четверта травма в поточному сезоні, через яку він пропустив значну кількість матчів.