Каталонці вже контактували з представниками захисника Реала Сосьєдад Хона Мартіна.

Каталонська Барселона продовжує активно працювати над підсиленням оборони перед літнім трансферним вікном і вже має запасний варіант на випадок невдачі з переходом Алессандро Бастоні з Інтера. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, одним із головних кандидатів став центральний захисник Реала Сосьєдад Хон Мартін, який отримав схвалення всередині клубу. Спортивний директор Деку високо оцінює профіль 20-річного футболіста, а Барселона вже провела початкові контакти з його оточенням.

Мартін вирізняється поєднанням фізичних і технічних якостей. Захисник зростом 190 см упевнено діє в єдиноборствах, але водночас добре працює з м’ячем — навички, які він розвинув ще під час виступів у півзахисті. Це робить його відповідним кандидатом для гри у високій лінії оборони, яку використовує команда.

У каталонському клубі також відзначають його лідерські якості та організацію гри в захисті, порівнюючи з Іньїго Мартінесом. Додатковою перевагою є досвід виступів у Ла Лізі, що зменшує ризики адаптації.

Попри це, Бастоні залишається пріоритетною ціллю Барселони. Водночас варіант із Мартіном розглядається як цілком реалістичний у разі, якщо домовитися з Інтером не вдасться.