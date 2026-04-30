Ліга конференцій

Головний тренер Райо Вальєкано розповів про настрій команди перед першим в історії клубу єврокубковим півфіналом.

У четвер район Вальєкас завмре в очікуванні: місцевий Райо Вальєкано прийматиме французький Страсбург у першому матчі півфіналу Ліги конференцій. Для іспанського клубу це безпрецедентна подія, адже команда вперше у своїй історії дісталася такої високої стадії єврокубків.

Напередодні матчу головний тренер Іньїго Перес поспілкувався з журналістами, випромінюючи впевненість та спокій. Попри високий статус поєдинку, наставник Райо запевняє, що команда не відчуває надмірного тиску:

"Я не нервую. Ми тренуємося разом, і немає причин для нервів. Можливо, є трохи страху, але це позитивний момент. Нерви з'являються тоді, коли ти не готовий і отримуєш те, що тобі не належить. Найкращий настрій зараз — перестати мріяти, бо це вже реальність. Ми граємо, щоб створювати спогади, і що б не сталося, цей день назавжди залишиться в історії клубу", — заявив фахівець.

Аналізуючи Страсбург, Перес відзначив їхню молодість та агресивний стиль:

"Вони досить молоді, мають великий талант і демонструють дуже атакувальний стиль гри. Але ми маємо скористатися перевагою домашнього поля. Якщо тобі дозволяють завдати удару першим, ти мусиш цим скористатися. Ми повинні зберегти свою ідентичність", — зауважив наставник.

Щодо складу, тренер підтвердив втрати: Луїс Феліпе, Нтека та Альваро точно пропустять гру. Участь Аугусто поки під питанням і залежатиме від його самопочуття. Крім того, Перес відмовився коментувати нещодавню сувору дискваліфікацію Ісі Паласона, наголосивши, що "в такій емоційній ситуації говорити про санкції недоречно, і я не збираюся каламутити воду".

Журналісти поставили Пересу провокаційне запитання: чи погодився б він на виліт команди з елітного дивізіону в обмін на перемогу в Лізі конференцій (зважаючи на те, що багато вболівальників готові на таку жертву).

"Я б такого не розглядав. Я б краще програв фінал, ніж вилетів. Виліт завдає болю, який дуже важко подолати. Але я розумію вболівальників. Якби я сам був фанатом Райо, я б теж повністю підтримав перспективу грати в Сегунді, якби в нашій трофейній шафі стояв кубок Ліги конференцій", — відверто зізнався Перес.

Перший крок до можливого фіналу Райо Вальєкано зробить уже завтра о 22:00 за підтримки рідних трибун, на які команда дуже розраховує.