Португалець забив свій 970-й м'яч у кар'єрі.

У середу Ан-Наср зробив надважливий крок до завоювання чемпіонського титулу саудівської Про-ліги, впевнено перегравши Аль-Ахлі з рахунком 2:0. Цей тріумф став для команди ювілейною, 20-ю перемогою поспіль у всіх турнірах, і дозволив повністю взяти під контроль фінішну пряму чемпіонських перегонів.

Доля напруженого поєдинку вирішилася у фінальному відрізку. Після 75 хвилин безгольової боротьби своє вагоме слово сказав Кріштіану Роналду. Португальська суперзірка відгукнулася на подачу з кутового у виконанні Жоау Фелікса та майстерно переправила м'яч головою у верхній кут воріт.

Удар припав від стійки у сітку, не залишивши жодних шансів колишньому голкіперу Челсі Едуару Менді. Святкувати взяття воріт Роналду побіг до кутового прапорця разом із Феліксом, де їх миттєво оточили товариші по команді та запасні гравці.

Остаточний рахунок на 90-й хвилині встановив Кінгслі Коман. Француз завдав потужного удару після того, як захисники Аль-Ахлі не змогли вибити м'яч подалі після чергового небезпечного стандарту. Ця перемога дозволила Ан-Насру збільшити свій відрив на вершині турнірної таблиці з 8 до 11 очок.

Переможна серія клубу наразі налічує 20 матчів (з них 16 — безпосередньо у чемпіонаті). До завершення внутрішнього сезону лідеру залишається провести лише чотири поєдинки. Аль-Ахлі, попри матч у запасі, фактично вибув із боротьби за найвищі місця.

Для Кріштіану Роналду цей забитий м'яч має особливе статистичне значення: Він забиває 25 або більше голів у трьох сезонах чемпіонату поспіль (це трапилося вперше з часів його феноменальної дев'ятирічної серії у 2009–2018 роках).

В останніх дев'яти матчах на рахунку португальця дев'ять голів. Загальна кількість забитих м'ячів у кар'єрі (за клуби та збірну) досягла неймовірної позначки у 970 голів, з яких 126 оформлено саме за Ан-Наср.

У гонці бомбардирів Про-ліги Роналду продовжує переслідувати Івана Тоні, відстаючи від лідера лише на два м'ячі.