Сторони все ж таки підпишуть повноцінний контракт.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд стане повноцінним гравцем Барселони, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони погодили новий контракт, який буде розрахований до літа 2030 року.

Також зазначається, що "блаугранас" мають опцію викупу 28-річного англійця у "червоних дияволів" за 30 мільйонів євро, але каталонський клуб спробує умовити МЮ знизити ціну для здійснення трансферу.

Нинішнього сезону Рашфорд провів 45 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 13 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона визначила головну альтернативу на випадок провалу трансферу Бастоні.