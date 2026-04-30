Головний тренер Браги розповів про підготовку до історичного півфіналу Ліги Європи проти німецького Фрайбурга.

Уже незабаром португальська Брага зіграє свій перший півфінальний поєдинок Ліги Європи УЄФА проти німецького Фрайбурга. Для команди це лише другий виступ на такій високій стадії єврокубків після пам'ятного фіналу сезону 2010/11.

Напередодні зустрічі головний тренер команди Карлос Вісенс поспілкувався з пресою, розповівши про виклики, які стоять перед його колективом. Наставник підтвердив, що у матчі не зможуть взяти участь Флоріан Грілліч та Брайт Аррей-Мбі. Крім того, він акцентував увагу на шаленому навантаженні, з яким команда стикається протягом усього сезону:

"Ми почали грати у кваліфікаційних раундах ще наприкінці липня. Коли інші команди Португалії йшли на вересневу паузу збірних, маючи 4 зіграні матчі (окрім Бенфіки), у нас їх було вже 10. Ми збираємося побити абсолютний рекорд за кількістю зіграних ігор в історії цього клубу та будь-якої португальської команди загалом — їх буде щонайменше 61.

Як нам із цим впоратися? Зосереджуватися на одній грі за раз. Іншого шляху немає. Ми знаємо історичне значення майбутнього поєдинку, але наш метод роботи не змінюється — ми аналізуємо стан гравців, цінуємо їхнє самопочуття і раціонально керуємо їхньою енергією", — заявив фахівець.

Оцінюючи німецький клуб, Вісенс відзначив високий рівень їхньої гри та командну згуртованість:

"Фрайбург проводить кампанію в Лізі Європи на дуже високому рівні. Я б сказав, що всі півфіналісти такі, інакше ми б тут не опинилися. Це справжня команда: 11 гравців повністю віддаються на полі як в атаці, так і в захисті. Вони підходять до ігор без страху та постійно шукають можливості. У них є якісні виконавці, але понад усе я б виділив їхню енергію. Зброя будь-якого суперника на цій стадії є вкрай небезпечною", — зауважив наставник.

Тренер наголосив, що для проходу далі Бразі потрібно продемонструвати найкращу версію себе, зберігаючи холодний розум та єдність: За словами фахівця, усі хвилювання повинні залишитися за межами поля, а всю енергію треба сфокусувати виключно на грі.

Команда має довіряти власному ігровому процесу та товаришам по команді, адже саме це дозволило їй дійти до півфіналу.

"Той, хто не грає в основі, робить тих, хто на полі, кращими. Це команда від початку до кінця. Гравці стартового складу та запасні мають бути готові викластися на повну заради спільної мети", — додав тренер.

Вісенс переконаний: успіх у цьому протистоянні залежатиме від наполегливості, віри в себе та ефективності в обох штрафних майданчиках, адже доля путівки у фінал вирішуватиметься не лише сьогодні, а й у матчі-відповіді в Німеччині