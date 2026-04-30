Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 квітня 2026 року.

У рамках першого ПЕНфінального матчу на Метрополітано місцевий Атлетіко зіграв унічию з лондонським Арсеналом, відклавши інтригу до наступного тижня на Емірейтс Стедіум.

Поєдинок більше запам’ятався спірними рішеннями щодо пенальті, ніж відкритою грою. Арсенал відкрив рахунок наприкінці першого тайму — Йокерес упевнено реалізував 11-метровий після фолу Ганцко.

Атлетіко, який чудово діяв у пресингу, відповів у другому таймі: після VAR господарі також отримали сумнівний пенальті після відскоку в руку Бена Вайта, який холоднокровно реалізував Хуліан Альварес.

Наприкінці матчу Арсенал міг знову вирвати перемогу, але ще один потенційний пенальті якось нелогічно, саме з урахуванням попередніх рішень, скасували після перегляду VAR. У підсумку в цих футбольних шахах поки без переможця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Арсенал у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Атлетіко — Арсенал 1:1

Голи: Альварес, 56 (пен.) — Йокерес, 44 (пен.)



Атлетіко: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Ле Норман, 46), Коке, Кардосо (Моліна, 88), Лукман — Грізманн, Альварес (Баена, 77).

Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 86), Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Езе, 58), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 68), Йокерес (Жезус, 69), Мартінеллі (Троссар, 68).



Попередження: Ганцко