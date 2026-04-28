Іспанія

Португальський фахівець може вдруге очолити мадридський клуб уже найближчим часом.

Реал Мадрид веде активні переговори щодо можливого повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

Як зазначається, президент "вершкових" Флорентіно Перес уже кілька днів перебуває у прямому контакті з агентом португальця Жорже Мендешем, обговорюючи деталі потенційної угоди.

Повідомляється, що сам Моурінью повністю відкритий до повернення в мадридський клуб і "на 100% готовий" очолити команду. При цьому питання особистих умов контракту або його тривалості не є проблемою для сторін. Остаточне рішення наразі залежить від керівництва Реала Мадрид.

Водночас у клубі немає повної єдності щодо кандидатури португальця — частина функціонерів підтримує ідею його повернення, тоді як інші виступають проти такого сценарію. Наразі жодного прогресу щодо інших потенційних кандидатів, зокрема Юргена Клоппа, не зафіксовано.

Моурінью вже працював у Реал Мадрид у період з 2010 по 2013 рік, вигравши з командою чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок країни.