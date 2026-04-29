Захисник англійського клубу — про силу суперника, важливість півфіналу та власний прогрес.

Крайній захисник Крістал Пелес Тайрік Мітчелл поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Шахтаря, наголосивши на небезпеці української команди, але водночас підкресливши впевненість у силах свого колективу.

"Настрій дуже позитивний. Ми знаємо, на що здатні. Ми знаємо, наскільки вони небезпечні, це хороша команда, яка грала в Лізі чемпіонів минулого року, але ми впевнені у собі.

Я думаю, що перемога в турнірах — це найголовніше у футболі. Ми знаємо, що цей турнір дуже складний, але минулого року в Кубку Англії ми показали, що можемо конкурувати з багатьма командами. Це додало нам великої впевненості.

Вихід до півфіналу єврокубка — це вже досягнення, яким потрібно пишатися і за яке варто бути вдячними. Для мене це вперше, тому єдине відчуття — це щастя. Потрібно виходити на будь-яку гру з позитивом».

Я думаю, що Гласнер дуже сильно вплинув на мене з моменту свого приходу, особливо завдяки увазі до деталей. Це одна з головних речей: я точно знаю, що маю робити у матчах, тому йому легко покладатися на мене, коли я розумію, чого він від мене хоче.

Це один із ключових факторів цього та минулого сезону — я просто стаю кращим, виконуючи його вказівки, адже він багато знає про футбол і про перемоги в європейських турнірах. Головне — слухати його і виконувати те, що він хоче бачити на полі", — цитує слова Мітчелла пресслужба Крістал Пелес.

Перший матч Шахтар — Крістал Пелес відбудеться в четвер, 30 квітня, о 22:00 за київським часом.