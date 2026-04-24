Іспанія

Півзахисник Барселони зізнався, що після відходу легендарного аргентинця з клубу він більше не має кумирів у професійному футболі.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг відповів на запитання про своїх кумирів у футболі.

"Лео Мессі завжди був моим кумиром, але зараз, загалом, у мене немає прикладу для наслідування", — передають іспанські ЗМІ слова 28-річного нідерландця.

Френкі де Йонг перейшов до Барселони в середині 2019 року з амстердамського Аякса. Ліонель Мессі залишив каталонський суперклуб через два роки після цього. Наразі 38-річний аргентинець представляє кольори Інтер Маямі.

У сезоні-2025/26 хавбек провів 34 матчі, у яких забив один гол та віддав вісім результативних передач. Контракт де Йонга з "синьо-гранатовими" розрахований до 2029 року.

Вже 25 квітня о 17:15 на команду чекає виїзний поєдинок проти Хетафе.