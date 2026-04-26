Іспанія

Андалусійці відкрили рахунок, але пропустили двічі та залишаються в зоні вильоту.

Севілья поступилася Осасуні з рахунком 1:2 у матчі Ла Ліги. Андалусійці відкрили рахунок завдяки голу Ніла Мопе, однак господарі швидко відповіли точним ударом Рауля Гарсії, а перемогу в компенсований час приніс Катена.

Осасуна продовжила свою безпрограшну домашню серію та набрала 42 очки, практично забезпечивши собі місце в еліті на наступний сезон.

Натомість Севілья залишається в зоні вильоту та готується до важливих домашніх матчів проти Реал Сосьєдада та Еспаньйола.

Осасуна — Севілья 2:1

Голи: Гарсія, 80, Катена, 90+9 - Мопе, 70

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена, Галан (Бретонес, 90) — Монкайола, Муньйос (Барха, 90) (Гомес, 71) — Гарсія (Гарсія, 71), Орос (Моро, 62), Муньйос (Барха, 90) (Гомес, 71) — Будімір

Севілья: Влаходімос — Кармона, Кастрін, Салас, Суасо — Варгас (Санчес, 76), Агуме, Соу (Менді, 71), Осо (Пеке, 87) — Ромеро (Адамс, 87), Мопе

Попередження: Будімір, Гарсія — Суасо, Соу