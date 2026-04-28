Ліга чемпіонів

Напередодні важливого матчу проти Арсеналу головний тренер мадридців прокоментував інтерес топ-клубів до свого зіркового форварда.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне вважає абсолютно нормальним той факт, що провідні європейські гранди, такі як Арсенал, ПСЖ та Барселона, виявляють активний інтерес до нападника команди Хуліана Альвареса.

Ця заява пролунала у вівторок, напередодні першого півфінального матчу Ліги чемпіонів, у якому мадридці прийматимуть лондонських канонірів.

За інформацією ESPN, керівництво каталонської Барселони вже виходило на зв'язок з Атлетіко щодо можливого літнього трансферу аргентинця. Синьо-гранатові активно шукають заміну 37-річному Роберту Левандовскі (якому запропонували новий контракт на знижених фінансових умовах), хоча у клубі усвідомлюють усю складність здійснення такої угоди.

"Я не в голові Хуліана. Я розумію, що це нормально, що такого надзвичайного гравця, як Хуліан Альварес, хочуть Арсенал, ПСЖ, Барселона. Це нормально, бо він такий хороший", — зазначив Сімеоне.

Цього сезону Альварес демонструє блискучу результативність у єврокубках: на його рахунку вже дев'ять голів у Лізі чемпіонів. Символічно, що саме його точний удар допоміг Атлетіко вибити Барселонуу драматичному чвертьфінальному протистоянні, яке завершилося з рахунком 3:2.

Для Атлетіко успіх у Лізі чемпіонів залишається єдиною надією на трофей у поточному сезоні. Команда раніше болісно поступилася Реал Сосьєдаду у фіналі Кубка Іспанії та безнадійно відстала від мадридського Реала і Барселони в чемпіонській гонці Ла Ліги.

За словами Сімеоне, повернення клубу до півфіналу турніру через дев'ять років — це визначне досягнення (четвертий півфінал за останні 14 років).

"Це не тиск, це відповідальність. Ми раді бути близькими. Це величезна мета, якої клуб ніколи не досягав", — підкреслив тренер.

Під питанням залишається участь у середу вінгера Адемоли Лукмана. Гравець став справжнім відкриттям після свого трансферу в середині сезону, додавши команді нових атакуючих якостей. Проте напередодні він відчув дискомфорт, і рішення щодо його участі прийматиметься в останній момент.