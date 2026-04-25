Представник форварда назвав інформацію про пошук житла в Каталонії "повною нісенітницею".

Агент нападника мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса Фернандо Ідальго категорично заперечив інформацію про можливий перехід свого клієнта до Барселони, а також чутки про те, що його родина нібито підшуковує житло в місті.

У коментарі для іспанських ЗМІ Ідальго різко відреагував на подібні повідомлення, не залишивши простору для двозначностей:

"Це на 1000% брехня. Ніхто з родини не був у Барселоні. Востаннє вони були там на матчі проти Атлетіко Мадрид, і вже наступного дня повернулися до Мадрида. Це повна нісенітниця", — цитує слова Ідальго видання Mundo Deportivo.

Раніше в ЗМІ з’являлися повідомлення про зацікавленість Барселони у підписанні аргентинського форварда, однак фінансові обмеження каталонського клубу можуть стати серйозною перепоною для потенційного трансферу. Також говорилося про інтерес до Хуліана з боку Арсеналу.