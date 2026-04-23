Лідер Барселони має відновитися до чемпіонату світу.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль не зіграє до кінця поточного сезону через отримане ушкодження, про що повідомила пресслужба клубу.

Після медичного обстеження у футболіста діагностували травму двоголового м’яза стегна лівої ноги. У каталонському клубі вирішили обійтися без операції — гравець проходитиме консервативне лікування.

Очікується, що Ямаль не зможе допомогти команді в заключних матчах сезону, однак має встигнути відновитися до чемпіонату світу.

У нинішній кампанії молодий іспанець демонстрував вражаючу результативність, записавши на свій рахунок 24 голи та 17 асистів у 45 поєдинках.