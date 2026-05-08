Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 7 травня 2026 року.

Астон Вілла на своєму полі впевнено перемогла Ноттінгем Форест з рахунком 4:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи.

Перед перервою підопічні Унаї Емері відкрили рахунок зусиллями Оллі Воткінса, відігравши мінімальне відставання після першої гри.

У другому таймі Еміліано Буендія подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті. Згодом Джон Макгінн оформив дубль, довівши матч до розгрому.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася перемогою Ноттінгем Форест 1:0, однак за сумою двох матчів саме Астон Вілла вийшла у фінал єврокубка.

У вирішальному матчі турніру Астон Вілла зустрінеться з Фрайбургом. Фінал Ліги Європи відбудеться 20 травня у Стамбулі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла - Ноттінгем Форест у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Астон Вілла — Ноттінгем Форест 4:0 (перший матч 0:1)

Голи: Воткінс, 36, Буендія, 57 (пен), Макгінн, 77, 80.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Торрес (Мінгс, 90), Конса, Кеш — Тілеманс, Лінделеф (Богард, 74) — Буендія (Санчо, 86), Роджерс (Дуглас Луїз, 90), Макгінн (Бейлі, 90) — Воткінс.

Ноттінгем Форест: Ортега — Вільямс, Морату (Баква, 71), Міленкович, Жаїр (Мурільо, 88) — Макейті (Єйтс, 46), Андерсон, Домінгес, Гатчінсон (Сінклер, 88) — Ігор Жезус — Вуд (Лукка, 71).

Попередження: Морату, Жаїр.