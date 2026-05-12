Колишній півзахисник мадридців прокоментував поразку команди Альваро Арбелоа в Ель Класіко, яка дозволила каталонцям достроково завоювати чемпіонський титул.

Ексгравець Реалу Тоні Кроос висловився про поразку "вершкових" у нещодавньому поєдинку проти Барселони. У межах 35-го туру іспанської Ла Ліги мадридці поступилися на Камп Ноу з рахунком 0:2. Завдяки цій звитязі каталонці вперше в історії оформили дострокове чемпіонство безпосередньо в Ель Класіко.

"У мене ніколи не було так мало надії. Я просто був радий, що це закінчилося. Я ніколи раніше не відчував такої впевненості, що Барселона виграє.

Навіть у ті сезони, коли вони були сильнішими", — сказав Кроос.

Наразі, за три тури до завершення сезону-2025/26, Реал посідає другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Барселони на 14 залікових балів. Чинна перемога команди Ганса-Дітера Фліка дозволила їй стати недосяжною для конкурентів.