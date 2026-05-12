Іспанія

Відсьогодні й до неділі, 17 травня, мають відбутися всі десять матчів 36-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо ABANCA Балаїдос у Віго, де місцева Сельта прийматиме Леванте.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

Вівторок, 12 травня, 20:00. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 2:1

Звитяга над Атлетіко в Мадриді (1:0) дозволила Сельті скоротити своє відставання від Реала Бетіс до чотирьох очок. Підопічні Клаудіо Хіральдеса спробують обійти суперника із Севільї задля кваліфікації до Ліги чемпіонів. Попри суперечливі виступи вдома, клуб із Віго має впоратися з Леванте, який в останніх 12-ти матчах на виїзді в Ла Лізі здобув тільки одну перемогу (+3Н, 8П).

Минулої п'ятниці Леванте здійснив камбек у домашньому поєдинку з Осасуною (3:2). Команда Луїша Каштру продовжує боротися за виживання й потребує трьох залікових балів для виходу із зони вильоту. З огляду на погану виїзну форму клубу з Валенсії малоймовірно, що йому вдасться вперше з липня 2020 року (2Н, 3П) обіграти Сельту, тим більше на Естадіо ABANCA Балаїдос.

прогноз 2:1

Вівторок, 12 травня, 21:00. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья. Перше коло — 1:1

Маючи намір уперше з 2005 року зіграти в Лізі чемпіонів Реал Бетіс готується прийняти найслабшого поза власним полем суперника. Колектив Мануеля Пеллегріні в чемпіонаті вдома не програвав із 6 грудня (4В, 5Н). Зокрема, туром раніше він очікувано розібрався в Севільї із Реалом Ов'єдо (3:0), перервавши серію з п'яти нічийних результатів.

Туром раніше підопічні Едера Сарабії приймали Алавес і не зуміли значно покращити свою ситуацію в боротьбі за виживання (1:1). У Ла Лізі-2025/26 Ельче має тільки одну виїзну перемогу (+4Н, 12П), тож сьогодні, у дуелі зі здебільшого впевненим удома суперником, клуб навряд чи досягне успіху. Фаворит матчу має здобути три очки.

прогноз 2:0

Вівторок, 12 травня, 22:30. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:1

Середа, 13 травня, 20:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Перше коло — 2:1

Минулої неділі Вільярреал поділив очки з Мальоркою на виїзді (1:1). І без особливої турнірної мотивації команда Марселіно спробує продовжити вже рекордну для клубу переможну серію (4) у домашніх і виїзних поєдинках із Севільєю. Конкретно на Естадіо де ла Кераміка цей суперник не перемагав із листопада 2017 року (3Н, 4П).

Колектив Луїса Гарсії туром раніше вирвав вольову домашню звитягу над Еспаньйолом (2:1), покращивши свої шанси залишитися серед "еліти". У той же час поза власним полем Севілья має тільки одну перемогу в останніх десяти матчах чемпіонату (+3Н, 6П). До дуелі з Вільярреалом вона підходить на тлі чотирьох поспіль виїзних поразок.

прогноз 2:1

Середа, 13 травня, 20:00. RCDE Стедіум, Корнелья/Ель-Прат-де-Льобрегат. Перше коло — 2:1

Цьогорічні страждання Еспаньйола продовжилися виїзною поразкою від Севільї (1:2). Підопічні Маноло Гонсалеса не перемагали в Ла Лізі з 22 грудня (6Н, 12П), коли обіграли якраз Атлетік у Більбао. Тим не менш, навіть у такій жахливій формі клуб із Барселони може набрати бодай один заліковий бал у дуелі з дещо нестабільним суперником.

Атлетік минулої неділі поступився вдома Валенсії (0:1). На початку травня команда Ернесто Вальверде перервала серію з трьох виїзних поразок у чемпіонаті. Варто зазначити, що три з чотирьох суперників, яких клуб із Більбао обіграв поза Естадіо Сан-Мамес у ході поточної кампанії Ла Ліги, перебувають у зоні вильоту (четвертий — Реал Бетіс).

прогноз 1:1

Середа, 13 травня, 22:30. Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Перше коло — 1:3

Середа, 13 травня, 22:30. Колісеум, Хетафе. Перше коло — 0:1

Два вилучення з боку Реала Ов'єдо не допомогли Хетафе впоратися з ним на виїзді (0:0). Колектив Хосе Бордаласа сподівається втримати путівку до Ліги конференцій, хоча останнім часом друга найгірша атака Ла Ліги-2025/26 (28 голів) "перевершує" сама себе, відзначившись тільки одним результативним ударом у п'яти останніх поєдинках турніру.

Мальорка туром раніше зіграла внічию з Вільярреалом удома (1:1). Підопічні Мартіна Демічеліса відчайдушно ведуть боротьбу за виживання й спробують подарувати вболівальникам клубу рекордну, третю поспіль звитягу в матчах на Колісеум, хоча відсутність значних виїзних успіхів змушує сумніватися в їхній спроможності здобути три очки.

прогноз 0:0

Четвер, 14 травня, 20:00. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 1:1

Минулої неділі Валенсія дещо несподівано впоралася з Атлетіком у Більбао (1:0). Команда Карлоса Корберана не захищена від вильоту, але перемога над Райо Вальєкано й впритул наблизить її до виживання, і допоможе поборотися за повернення до єврокубків (ЛК), яких уболівальники клубу не бачили на Камп де Месталья із сезону-2019/20.

Вчора колектив Іньїго Переса зіграв унічию з Жироною вдома (1:1). Фіналіст Ліги конференцій із турнірної точки зору перебуває в подібній до наявної у суперника невизначеній ситуації. З усього однією поразкою від Валенсії в останніх десяти поєдинках (+3В, 6Н), Райо Вальєкано сподіватиметься уникнути невдачі й у сьогоднішньому протистоянні.

прогноз 1:1

Четвер, 14 травня, 21:00. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Перше коло — 2:1

Вчора Жироні вдалося врятуватися від поразки Райо Вальєкано на виїзді (1:1). У той же час її безвиграшна серія досягнула позначки в п'ять матчів (2Н, 3П). Підопічні Мічела знову перебувають на межі вильоту й сподіваються подарувати вболівальникам дебютну для клубу домашню звитягу над Реалом Сосьєдад на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві в Ла Лізі.

Після перемоги у фіналі Кубка Іспанії команда Пеллегріно Матараццо чотири рази поспіль залишилася без трьох очок у чемпіонаті (2Н, 2П), зокрема туром раніше вирвавши нічию з Реалом Бетіс на Аноеті (2:2). З огляду на суперечливу виїзну форму Реала Сосьєдад і відсутність у клубу турнірної мотивації, Жирона може розраховувати на надважливий успіх.

прогноз 1:0

Четвер, 14 травня, 22:30. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 3:0

