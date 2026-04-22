Нападник Атлетіко Александер Серлот може продовжити кар'єру в Італії. За даними Екрема Конура, у підписанні норвежця зацікавлений Мілан. "Россонері" розглядають форварда як пріоритетну ціль для підсилення атаки та готові заплатити за трансфер близько 40 мільйонів євро.

Александер Серлот перейшов до Атлетіко з Вільярреала у 2024 році за 32 мільйони євро. Його контракт із мадридським клубом розрахований до 30 червня 2028 року. У сезоні-2025/26 нападник демонструє стабільну результативність у системі Дієго Сімеоне: він зіграв за "матрацників" 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав одну результативну передачу.

Наразі Мілан посідає другу сходинку в таблиці Серії А, маючи в активі 66 очок після 33 турів. Керівництво клубу шукає підсилення атакувальної лінії, і Серлот, який має солідний досвід виступів у провідних європейських лігах, виглядає ідеальним кандидатом. Портал Transfermarkt оцінює вартість норвежця у 20 мільйонів євро, проте Атлетіко навряд чи відпустить гравця без суттєвої компенсації.

