Іспанія

Стало відомо, хто є найдорожчим українцем на трансферному ринку.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Список складається із 100 гравців, а трансферна вартість гравців оцінювалася на основі власної статистичної моделі.

Рейтинг очолює 18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль, вартість якого оцінюється в 358,1 млн євро. За ним у топ-3 йдуть форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд (227,3) та нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе (165,7).

Найдорожчим українським футболістом за версією CIES є півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, вартість якого встановлена ​​на рівні 66,5 млн євро.

Раніше портал Transfermarkt оновив трансферні вартості футболістів чемпіонату України.