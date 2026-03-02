Португалія

Український голкіпер Бенфіки очолив оновлений рейтинг Міжнародного центру спортивних досліджень.

Воротар збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін посів перше місце у рейтингу найдорожчих голкіперів світу серед чемпіонатів, що не входять до топ-5 європейських ліг. Оновлений список оприлюднив Міжнародний центр спортивних досліджень CIES.

Оціночна трансферна вартість 24-річного українця становить 38,99 мільйона євро. Це найвищий показник серед воротарів, які виступають за межами п’яти провідних ліг Європи.

Друге місце у рейтингу посів голкіпер Порту Діогу Кошта з оцінкою 35,57 млн євро. Третю позицію займає представник нідерландського АЗ Ром-Джейден Овусу-Одуро — 20,19 млн.

Нагадаємо, Трубін увійшов до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів.