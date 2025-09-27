Українця з Бенфіки оцінили майже у 45 мільйонів євро.
Георгій Судаков, Getty Images
27 вересня 2025, 00:25
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) представив оновлений рейтинг найдорожчих півзахисників серед тих, хто виступає поза топ-5 ліг Європи.
Очолив список Родрігу Мора з Порту, чия вартість за статистичною моделлю CIES становить 50,1 мільйона євро.
Цікаво, що друге місце посів атакуючий півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков, оцінений у 44,8 мільйона євро.
У нинішньому сезоні Судаков провів 14 матчів за португальський клуб, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.