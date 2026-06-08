Іспанія

Турецький гранд зробив перший офіційний запит щодо українця та не відмовляється від ідеї підписати також Циганкова.

Турецький Трабзонспор зробив перший офіційний крок у боротьбі за українського нападника Владислава Ваната.

За інформацією джерел, клуб із Трабзона направив до Жирона офіційний запит щодо можливого трансферу форварда. Сам футболіст не виключає зміну команди після того, як каталонський клуб залишив елітний дивізіон чемпіонату Іспанії.

Втім, Ванат не єдиний українець, якого хоче бачити у своєму складі Трабзонспор. Турецький клуб також активно працює над переходом вінгера Віктор Циганков. Раніше повідомлялося, що сторони вже досягли домовленості щодо умов особистого контракту гравця.

У Жироні готові розглянути продаж обох українців. Після вильоту з Прімери клуб змушений шукати шляхи для скорочення фінансових втрат, а трансфери лідерів можуть стати одним із рішень.

Минулого сезону Владислав Ванат провів 29 матчів у складі Жирони в усіх турнірах. На рахунку нападника 10 забитих м'ячів і дві результативні передачі.

Трабзонспор уже має українське представництво у своїй команді. Цього літа клуб офіційно підписав Руслана Маліновського, тоді як інший українець, Олександр Зубков, залишив команду та продовжив кар'єру в АЕК.

За підсумками минулого сезону Трабзонспор фінішував третім у турецькій Суперлізі та забезпечив собі місце в основному етапі Ліги Європи, що може стати додатковим аргументом у переговорах із українськими футболістами.