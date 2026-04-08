Український форвард отримав серйозну м'язову травму.

Нападник збірної України та Жирони Владислав Ванат більше не зможе допомогти своїй команді у цьому сезоні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний українець отримав травму у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала (1:0). Його замінили на 12 хвилині.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що він отримав серйозне пошкодження сухожилля підколінного м'яза лівої ноги. На відновлення футболісту знадобиться близько 10-12 тижнів.

Нинішнього сезону Ванат встиг провести 29 матчів, у яких забив десять голів та віддав дві гольові передачі.

Після 30 турів Жирона набрала 37 очок і посідає 12 місце у Ла Лізі. Свій наступний матч команда Мічела проведе проти мадридського Реала – гра запланована на 10 квітня.