Іспанія

Ініціатором трансферу став майбутній головний тренер мадридців Жозе Моурінью.

Мадридський Реал успішно завершив перехід правого захисника збірної Нідерландів Дензела Думфріса. Гравець поставив підпис під контрактом з іспанським грандом. Про це повідомив авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбувся після того, як іспанський клуб активував пункт про викуп гравця, прописаний у його контракті з італійською командою. Основні умови угоди виглядають наступним чином: Міланський Інтер отримає за трансфер футболіста загальну суму в розмірі 20 мільйонів євро.

Думфріс уклав із вершковими чотирирічну угоду, яка буде дійсною до червня 2030 року. Усі необхідні тести та медичні процедури нідерландець успішно пройшов ще минулого тижня, що відкрило шлях до офіційного завершення трансферу.

За інформацією джерела, ключову роль у цьому переході відіграв головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью. Португальський фахівець особисто хотів бачити Думфріса у своїй команді та повністю схвалив цю кандидатуру для підсилення правого флангу оборони.

У сезоні-2025/26 Думфріс провів 28 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Зокрема, захисник відзначився двома м’ячами у Лізі чемпіонів, та допоміг Інтеру оформити золотий дубль.