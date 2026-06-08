Іспанія

Ще один топ-клуб може придбати форварда "матрацників".

Нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес все ще може змінити клуб у літнє трансферне вікно і при цьому залишитися в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Патрік Бергер.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" високо оцінює гру 26-річного аргентинця та вже робило запити щодо потенційного трансферу.

Проте наголошується, що Атлетіко не хоче розлучатися з нападником, якщо тільки за нього не викладуть близько 150 млн євро.

Раніше переобраний президент Реала Флорентіно Перес заявляв, що "вершкові" готові викласти за топ-гравця суму понад 100 млн євро.

Альварес виступає за Атлетіко з літа 2024 року. Минулого сезону він провів 49 матчів, у яких забив 20 голів та віддав дев'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія відповіла на інтерес Реала до Олісе.