Німеччина

Президент мюнхенців відреагував на чутки про можливий трансфер французького вінгера до Мадрида.

Президент Баварії Герберт Гайнер прокоментував інформацію про можливий інтерес з боку мадридського Реалу до одного з лідерів мюнхенської команди Майкла Олісе. Слова функціонера наводить BILD.

Гайнер дав зрозуміти, що чемпіони Німеччини не мають наміру розлучатися з 24-річним французом, незалежно від потенційних пропозицій з боку мадридського гранда.

"Майкл Олісе – гравець Баварії, який має тривалий контракт, і ми не є клубом, який продає футболістів. Якщо Флорентіно Перес захоче надіслати нам пропозицію, чого досі не було, то він може цього не робити", – заявив президент мюнхенців.

Чутки про можливий перехід Олісе до Мадрида з'явилися після передвиборчої кампанії президента Реала Флорентіно Перес. Тоді 79-річний функціонер пообіцяв зробити пропозицію в розмірі 150 мільйонів євро за одного із зіркових футболістів європейського футболу, не назвавши його імені. Низка інсайдерів припустила, що йдеться саме про вінгера Баварії.

Нещодавно Перес знову був обраний президентом мадридського клубу, тому в медіа почали активно обговорювати можливість реалізації цієї обіцянки. Водночас керівництво Баварії демонструє повну впевненість у майбутньому свого гравця.

Сам Олісе проводить блискучий сезон. У кампанії-2025/26 француз взяв участь у 52 матчах на клубному рівні, забивши 22 голи та віддавши 26 результативних передач.