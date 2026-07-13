Netflix офіційно оголосив про вихід нового документального серіалу “Mourinho", присвяченого одному з найуспішніших футбольних тренерів сучасності — Жозе Моурінью.

Стримінгова платформа вже опублікувала перший тизер проєкту та підтвердила, що світова прем’єра відбудеться 11 серпня 2026 року.

Документальний серіал складатиметься з трьох епізодів і розповість про кар’єру португальського фахівця — від початку тренерського шляху до роботи з провідними клубами Європи. Глядачі побачать ексклюзивні архівні матеріали, інтерв’ю самого Моурінью, а також футболістів, тренерів і людей, які працювали разом із ним.

Нагадуємо, що фахівець нещодавно очолив мадридський Реал.