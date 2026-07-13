Сервіс уже представив перший тизер, а прем’єра проєкту відбудеться 11 серпня.
Жозе Моурінью,gettyimages
13 липня 2026, 20:11
Netflix офіційно оголосив про вихід нового документального серіалу “Mourinho",
присвяченого одному з найуспішніших футбольних тренерів сучасності — Жозе Моурінью.
Стримінгова платформа вже опублікувала
перший тизер проєкту та підтвердила, що світова прем’єра відбудеться 11 серпня 2026 року
.
Документальний серіал складатиметься з трьох епізодів і розповість про кар’єру португальського фахівця — від початку тренерського шляху до роботи з провідними клубами Європи. Глядачі побачать ексклюзивні архівні матеріали, інтерв’ю самого Моурінью, а також футболістів, тренерів і людей, які працювали разом із ним.
Нагадуємо, що фахівець нещодавно
очолив мадридський Реал.