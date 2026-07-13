Мюнхенський клуб цікавиться захисником Барселони, однак сам футболіст хоче залишитися в Каталонії.
Жюль Кунде, gettyimages
13 липня 2026, 20:36
Баварія продовжує стежити за захисником Барселони Жюлем Кунде. За інформацією Diario SPORT
, мюнхенський клуб нещодавно зв’язався з представниками французького футболіста, щоб оцінити можливість його трансферу.
Втім, сам Кунде не планує змінювати клуб. Захисник віддає перевагу продовженню кар’єри в Барселоні, де почувається комфортно та має чинний контракт до літа 2030 року.
За минулий сезон французький захисник зіграв 47 поєдинків, забив 3 голи та віддав 4 гольові передачі. На трансферному ринку гравець оцінюється в в 61 млн євро. Гравець продовжує виступати на чемпіонаті світу та вже вийшов
зі збірною Францією до півфіналу.