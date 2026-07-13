Іспанія

На гравця розраховують.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта під час останнього інтерв’ю відповів на питання журналістів щодо чуток про потенційний відхід бразильського нападника Рафіньї Діаса з клубу цього літа.

"Шкода, що в минулому сезоні Рафінья не зміг показати свій максимальний рівень наприкінці чемпіонату, Ліги чемпіонів та Кубка Іспанії, тому що, як мені здається, наші результати з ним у складі були б іншими.

Із підписанням Гордона та Адеємі я розраховую, що ми значно посилюємо атакувальну лінію, але це не означає, що ми відпустимо Рафінью, оскільки він є вирішальним і ключовим гравцем для нас. Ми не хочемо, щоб Рафінья кудись ішов", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що нині Рафінья продовжує відновлення від травми, яку він отримав на чемпіонаті світу-2026 у складі національної збірної своєї країни.