Іспанія

Про це розповів президент каталонського клубу.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта під час останнього інтерв’ю відповів на питання журналістів щодо стану офіційної пропозиції його клубу до мадридського Атлетіко з приводу можливого придбання аргентинського нападника Хуліана Альвареса.

"Останнього разу, коли я розмовляв зі спортивним директором Атлетіко Мігелем Анхелем Хілем, ми говорили з повною повагою один до одного, як це було завжди, і я бачу, що у нас з ними дуже добрі стосунки.

На початку була певна плутанина щодо пропозиції, яку ми зробили, і я уточнив окрім моменти особисто для нього.

Після цього Барселона не тиснула ні на Атлетіко, ані на Альвареса. Я просто сказав йому, що у випадку, якщо в них з'явиться альтернатива на цю позицію, наша пропозиція буде дійсною, і на цьому все зупинилось.

Наразі далі цього місця справа не зрушила. Ми залишаємо нашу першу пропозицію на столі, але її термін дії не безмежний. Незабаром ми визначимось із цим моментом", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що на перехід Альвареса до Барси вже очікує головна зірка каталонського клубу.