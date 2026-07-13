Англія

Захисник Тоттенгема заявив, що повністю зосереджений на своєму клубі та збірній Іспанії, попри трансферні розмови.

Правий захисник Тоттенгема та збірної Іспанії Педро Порро прокоментував інформацію про можливий інтерес з боку Барселони, яка активізувалася після його успішних виступів на чемпіонаті світу-2026.

Футболіст наголосив, що не думає про зміну клубу, адже нещодавно продовжив контракт із лондонцями та задоволений своїм становищем у команді.

"Зараз я дуже щасливий у своєму клубі, бо вони підтримали мене і запропонували продовження контракту, на який, як мені здається, я заслужив. Щодо Барселони, люди завжди говорять і хочуть найкращого для своїх клубів. Я ж зараз зосереджений на збірній та Тоттенгемі".

Водночас іспанець не став категорично відкидати можливість майбутніх змін, зазначивши, що у футболі все може змінитися дуже швидко.

"Подивимося, що станеться завтра, адже у футболі ніколи не знаєш, що станеться. Але зараз я сфокусований на національній команді, клубі і новому контракті", — сказав футболіст.

У минулому сезоні Порро провів 47 матчів у всіх турнірах і став гравцем із найбільшою кількістю ігор у складі Тоттенгема. Особливо яскраво він проявив себе у заключних матчах кампанії під керівництвом Де Дзербі.